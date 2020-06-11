СМИ: Клубам НБА разрешат заявлять 17 игроков

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) разрешит командам увеличить число игроков, которые войдут в заявку на оставшуюся часть сезона-2019/20.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, лига позволит клубам увеличить заявку с 15 до 17 игроков, включая баскетболистов на двусторонних контрактах.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата. Возобновление турнира планируется в формате плей-офф для 22 команд. Игры будут проходить в Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что НБА позволит игрокам отказаться от возобновления сезона без последствий.