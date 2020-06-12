Олимпийский чемпион по хоккею Григоренко стал отцом

Нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Михаил Григоренко сообщил о рождении сына.

В своём Instagram 26-летний хоккеист сообщил, что у него 22 мая родился сын. Мальчика назвали Александром.

Григоренко играет за ЦСКА с 2017 года и уже завоевал с командой Кубок Гагарина. В его активе 192 матча в КХЛ, в которых он набрал 152 (69 + 83) очка.

В составе сборной России Григоренко становился бронзовым призёром ЧМ-2019 и чемпионом Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что президент ЦСКА рассказал о ситуации с контрактами хоккеистов Сорокина и Капризова.