ITA выявило более 80 нарушений после перепроверки допинг-проб с ОИ-2012
- РИА Новости
«ITA завершило программу повторного анализа проб с Олимпийских игр в Лондоне. Было проанализировано более двух третей всех образцов мочи, собранных во время Игр, в общей сложности выявлено более 80 нарушений антидопинговых правил, которые позволят Международному олимпийскому комитету (МОК) в определённых случаях перераспределить медали», — говорится в сообщении.
30-е в истории летние Олимпийские игры прошли в Лондоне с 27 июля по 12 августа 2012 года. Было разыграно 302 комплекта наград в 26 видах спорта. Сборная России завоевала 20 золотых, 20 серебряных и 30 бронзовых медалей.
Ранее сообщалось, что WADA передало ITA более 50 дел россиян после перепроверки базы московской лаборатории.