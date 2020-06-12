ITA выявило более 80 нарушений после перепроверки допинг-проб с ОИ-2012

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Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обнаружило более 80 случаев нарушения антидопинговых правил по итогам перепроверки проб спортсменов с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
ITA выявило более 80 нарушений после перепроверки допинг-проб с ОИ-2012
  • РИА Новости

«ITA завершило программу повторного анализа проб с Олимпийских игр в Лондоне. Было проанализировано более двух третей всех образцов мочи, собранных во время Игр, в общей сложности выявлено более 80 нарушений антидопинговых правил, которые позволят Международному олимпийскому комитету (МОК) в определённых случаях перераспределить медали», — говорится в сообщении.

30-е в истории летние Олимпийские игры прошли в Лондоне с 27 июля по 12 августа 2012 года. Было разыграно 302 комплекта наград в 26 видах спорта. Сборная России завоевала 20 золотых, 20 серебряных и 30 бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что WADA передало ITA более 50 дел россиян после перепроверки базы московской лаборатории.

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