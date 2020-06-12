Пахноцкая назвала триумфом глупости ситуацию с делом легкоатлета Лысенко

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказала мнение о ситуации вокруг допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

«Я думаю, что у World Athletics нет предубеждений по поводу ВФЛА, просто у них гораздо меньше доверия к ВФЛА. Там приходит временное руководство, потом новое руководство, и на каждого руководителя ВФЛА они смотрят всё более скептически. Взаимодействие World Athletics с Дмитрием Шляхтиным было медленным, но они, возможно, доверяли ему, было движение вперёд в этом плане. Но затем во время работы Шляхтина появлялись случаи запрещённого сотрудничества с дисквалифицированными тренерами Виктором Чегиным и Владимиром Казариным. Потом появилось дело Лысенко — это же триумф глупости, который стал публичным», — приводит слова Пахноцкой РИА Новости.

Она отметила, что более абсурдного примера, чтобы взять и загнать себя в худшую ситуацию, сложно представить.

«Если делать учебник для каких-либо бизнес-кейсов по спортивному менеджменту, то дело Лысенко — это пример того, как не надо делать, это сюрреалистичный пример», — добавила замглавы РУСАДА.

В ноябре Независимый легкоатлетический орган (AIU) отстранил экс-президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, обвиняемого в пособничестве по делу Данила Лысенко о нарушении антидопинговых правил. Спортсмен обвинялся в подделке ряда документов о причинах пропуска допинг-тестов.

Ранее сообщалось, что Лысенко грозит восьмилетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил.