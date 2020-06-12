Геркус рассказал, что Моуринью действительно интересовался Дзюбой

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что наставник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» действительно был заинтересован в трансфере форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Я знаю, что это не чушь. Я знаю его агента — человека, который этим занимался. Знаю, что Моуринью Дзюбу хотел. Я знаю это достоверно. Моуринью знает, кто такой Дзюба. Он отработал чемпионат мира в России в качестве комментатора и обсуждал в том числе сборную России. Думаю, он знает очень хорошо состав сборной России», — рассказал Геркус в интервью на YouTube-канале «Футбольный Хейт».

Он отметил, что не в курсе всех подробностей, но точно знает, что такой вариант был.

«Зачем Дзюба был нужен Жозе? Забивать голы, выигрывать матчи. Думаю, Артём бы забил десять голов за сезон, все были бы рады. Почему не отпустили? Он был нужен «Зениту». Клуб хочет выигрывать титулы. У него одна звезда, а хотят две. А как без Дзюбы? Никак. Я бы тоже сомневался — такой игрок самим нужен», — добавил функционер.

Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. В его активе 67 голов и 48 голевых передач в 167 матчах за петербургский клуб.

Ранее Юрий Сёмин рассказал, что Дзюба мог перейти в «Локомотив» зимой 2018 года.