Сёмин рассказал, что Дзюба мог перейти в «Локомотив» зимой 2018 года

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о несостоявшемся переходе в команду нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Мы действительно хотели Дзюбу. Но его кандидатуру забраковали. Был ли я за переход Дзюбы в «Локо»? Конечно! Я с ним и разговаривал. Прежде чем человека брать, я всегда стараюсь поговорить с человеком, узнать, хочет ли он сам. Я разговаривал с Артёмом. Но его переход не состоялся. Хотел ли Дзюба в «Локомотив»? Он был не против, потому что ему нужна была практика и он должен был ехать в Тулу», — приводит слова Сёмина Sport24.

Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. Зимой 2018 года форвард был отдан в аренду на полгода в тульский «Арсенал».

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