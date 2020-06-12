Сёмин рассказал, что Дзюба мог перейти в «Локомотив» зимой 2018 года

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о несостоявшемся переходе в команду нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
Сёмин рассказал, что Дзюба мог перейти в «Локомотив» зимой 2018 года
  • РИА Новости

«Мы действительно хотели Дзюбу. Но его кандидатуру забраковали. Был ли я за переход Дзюбы в «Локо»? Конечно! Я с ним и разговаривал. Прежде чем человека брать, я всегда стараюсь поговорить с человеком, узнать, хочет ли он сам. Я разговаривал с Артёмом. Но его переход не состоялся. Хотел ли Дзюба в «Локомотив»? Он был не против, потому что ему нужна была практика и он должен был ехать в Тулу», — приводит слова Сёмина Sport24.

Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. Зимой 2018 года форвард был отдан в аренду на полгода в тульский «Арсенал».

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