СМИ: «Интер» не может удовлетворить пожелания Кавани по зарплате

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани хочет получать €12 млн в год после ухода из французского клуба.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. 33-летний футболист, ищущий варианты продолжения карьеры, рассчитывает на зарплату €12 млн в год в новой команде. По информации источника, претендующий на уругвайца «Интер» не готов платить такую сумму. На данный момент переговоры не продвигаются.

Кавани покинет ПСЖ нынешним летом на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что ПСЖ интересуется футболистом «Кристал Пэлас» Заа.