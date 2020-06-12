Источник: «Боруссия» Дортмунд хочет продлить аренду Хакими
- Reuters
Об этом сообщает GGFN со ссылкой на Bild. По информации источника, договорённости может поспособствовать то, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не убеждён в необходимости возвращения марокканца.
«Боруссия» не может выкупить Хакими из-за финансовых последствий кризиса, вызванных пандемией коронавируса.
Хакими провёл два сезона в аренде в «Боруссии». В нынешнем чемпионате Бундеслиги он забил пять голов и отдал десять результативных передач в 30 матчах.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» Дортмунд намерена выручить £115 млн с продажи Санчо.