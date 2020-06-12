Источник: «Боруссия» Дортмунд хочет продлить аренду Хакими

Дортмундская «Боруссия» рассчитывает сохранить марокканского защитника Ашрафа Хакими, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», ещё на год.

Об этом сообщает GGFN со ссылкой на Bild. По информации источника, договорённости может поспособствовать то, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не убеждён в необходимости возвращения марокканца.

«Боруссия» не может выкупить Хакими из-за финансовых последствий кризиса, вызванных пандемией коронавируса.

Хакими провёл два сезона в аренде в «Боруссии». В нынешнем чемпионате Бундеслиги он забил пять голов и отдал десять результативных передач в 30 матчах.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» Дортмунд намерена выручить £115 млн с продажи Санчо.