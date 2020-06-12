Актёр и шоумен Ярушин объявил о начале сотрудничества с «Трактором»

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Российский актёр и шоумен Станислав Ярушин, который родился в Челябинске, начал сотрудничество с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор».
Актёр и шоумен Ярушин объявил о начале сотрудничества с «Трактором»
  • © yarushinstanislav
  • Instagram

«Мне приятно сообщить всем поклонникам ХК «Трактор», что в этом сезоне я и моя команда Y-Generation будем работать в системе хоккейного клуба. Об этом мы договорились с президентом клуба Алексеем Леонидовичем Текслером и генеральным директором ХК «Трактор» Иваном Савиным. Я надеюсь на длительное и продолжительное сотрудничество. Мы не подведём! Но главное — результат команды, которого мы ждём уже много лет! В общем, будет интересно! Я снова с тобой, моя дорогая Челяба!» — написал в Instagram Ярушин.

Y-Generation — бренд одежды, идейным вдохновителем которого является сам актёр.

Ранее сообщалось, что «Трактор» подписал хоккеиста из клуба НХЛ «Баффало».

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