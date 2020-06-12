Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Цзю рассказал о своём отношении к ММА

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал, почему не его не привлекают смешанные единоборства (ММА).

«Я был воспитан по-другому. Понимаю, что это совершенно новый вид спорта. Я за свою жизнь не так много дрался на улице, в последний раз — в 1990 году. Но даже когда дрался, то знал, что лежачего бить нельзя. И даже удары ногами наносить считал зазорным. Но это мои взгляды и мои проблемы. Я плохо отношусь к тому, что лежачих пинают. Но жизнь поменялась. Люди стали другие. ММА — более жёсткое и кровавое зрелище, а люди же по натуре кровожадные», — сказал Цзю в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

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