СМИ: В УЕФА утвердили место и формат доигровки еврокубков

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняло решение о доигровке еврокубкового сезона.

Об этом сообщает Sky Sport Italy со ссылкой на источники. Текущий розыгрыш Лиги чемпионов, начиная с четвертьфинала, будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне (Португалия). При этом ответные встречи стадии 1/8 финала будут сыграны на стадионах хозяев матчей.

Лига Европы будет доиграна по той же системе. Матчи примет один из немецких городов, предположительно, Франкфурт. Суперкубок Европы состоится в Будапеште (Венгрия).

Ранее в Турции выразили уверенность, что финал Лиги чемпионов пройдёт в Стамбуле.