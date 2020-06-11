В Турции уверены, что финал Лиги чемпионов пройдёт в Стамбуле

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Министр спорта Турции Мехмет Касапоглу выразил уверенность в том, что финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, как и планировалось, состоится в Стамбуле.
В Турции уверены, что финал Лиги чемпионов пройдёт в Стамбуле
  • Pixabay

«У меня нет сомнений в том, что этот финал пройдёт наилучшим образом в Турции. Мы уверены, что получим хорошие новости 17 июня. Мы внимательно за этим следим, это очень важно», — приводит слова Касапоглу France 24.

Финал Лиги чемпионов должен был пройти 30 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка, но из-за пандемии коронавируса проведение турнира было приостановлено на стадии 1/8 финала. По множественным сообщениям СМИ, место проведения решающего матча будет изменено из-за ситуации с коронавирусом в Турции.

Ранее стало известно, когда в УЕФА обсудят возобновление Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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