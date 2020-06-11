Стало известно, когда в УЕФА обсудят возобновление Лиги чемпионов и Лиги Европы

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В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, когда пройдёт заседание исполнительного комитета организации, на котором будет рассмотрен вопрос возобновления розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20.
Стало известно, когда в УЕФА обсудят возобновление Лиги чемпионов и Лиги Европы
  • Reuters

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, заседание исполкома УЕФА по вопросам возобновления розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится 17 и 18 июня. 

Также отмечается, что на заседании будут обсуждаться вопросы проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года, в частности то, на каких стадионах будут сыграны матчи первенства. Кроме того, рассмотрят вопрос организации стыковых матчей за право отобраться на состязания.

Ранее сообщалось, что местом проведения решающих матчей текущего розыгрыша Лиги Европы нынешнего сезона может стать Франкфурт-на-Майне.

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