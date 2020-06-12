Овечкин потренировался на льду с Шестёркиным, Задоровым и Каспарайтисом

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в тренировке с голкипером «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным, защитником «Колорадо Эвеланш» Никитой Задоровым и известным в прошлом хоккеистом Дарюсом Каспарайтисом.

Reuters

Как сообщает «Чемпионат», ледовая тренировка прошла в Майами. НХЛ, как и большая часть спортивных соревнований в мире, была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что тренировочные лагеря в НХЛ откроются 10 июля.