СМИ: Клубы АПЛ поддержали идею заменить фамилии игроков на футболках антирасистским лозунгом

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) согласны заменить фамилии игроков на футболках антирасистским лозунгом.

Как сообщает The Times, такая идея была поддержана руководителями всех клубов и будет реализована при согласии самих игроков. Фамилии игроков хотят заменить лозунгом Black Lives Matter, получившим широкое распространение во время протестов в США.

Планируется, что данная акция пройдёт на протяжении первого после возобновления сезона тура.

АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38. Возобновление турнира запланировано на 17 июля.

Ранее сообщалось, что в АПЛ был выявлен новый случай заболевания коронавирусом.