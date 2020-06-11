СМИ: Клубы АПЛ поддержали идею заменить фамилии игроков на футболках антирасистским лозунгом
- @Arsenal
Как сообщает The Times, такая идея была поддержана руководителями всех клубов и будет реализована при согласии самих игроков. Фамилии игроков хотят заменить лозунгом Black Lives Matter, получившим широкое распространение во время протестов в США.
Планируется, что данная акция пройдёт на протяжении первого после возобновления сезона тура.
АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38. Возобновление турнира запланировано на 17 июля.
Ранее сообщалось, что в АПЛ был выявлен новый случай заболевания коронавирусом.