В АПЛ выявлен новый случай заболевания коронавирусом

Футболисты и сотрудники клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) в седьмой раз прошли тестирования на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба лиги, 8—9 июня были протестированы 1213 человек, среди которых был выявлен один заболевший, подробности о клубной принадлежности которого не уточняются.

АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38. Возобновление турнира запланировано на 17 июля.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сток Сити» заболел коронавирусной инфекцией.