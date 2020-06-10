В АПЛ выявлен новый случай заболевания коронавирусом

Короткая ссылка
Футболисты и сотрудники клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) в седьмой раз прошли тестирования на коронавирус.
В АПЛ выявлен новый случай заболевания коронавирусом
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба лиги, 8—9 июня были протестированы 1213 человек, среди которых был выявлен один заболевший, подробности о клубной принадлежности которого не уточняются.

АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38. Возобновление турнира запланировано на 17 июля.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сток Сити» заболел коронавирусной инфекцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить