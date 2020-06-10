В АПЛ выявлен новый случай заболевания коронавирусом
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба лиги, 8—9 июня были протестированы 1213 человек, среди которых был выявлен один заболевший, подробности о клубной принадлежности которого не уточняются.
АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38. Возобновление турнира запланировано на 17 июля.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Сток Сити» заболел коронавирусной инфекцией.