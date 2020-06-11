Источник: НБА планирует возобновить сезон 30 июля

Сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлён 30 июля.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, в лиге планируют возобновить сезон немного раньше запланированного прежде срока.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата. Возобновление турнира планируется в формате плей-офф для 22 команд. Игры будут проходить в Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что НБА позволит игрокам отказаться от возобновления сезона без последствий.