Источник: НБА планирует возобновить сезон 30 июля
- Reuters
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, в лиге планируют возобновить сезон немного раньше запланированного прежде срока.
Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата. Возобновление турнира планируется в формате плей-офф для 22 команд. Игры будут проходить в Disney World в Орландо, штат Флорида.
Ранее сообщалось, что НБА позволит игрокам отказаться от возобновления сезона без последствий.