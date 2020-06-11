Брайант посмертно стал лауреатом премии «Эмми»
- globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба Американской телевизионной академии, являющейся учредителем премии.
Отмечается, что Брайант будет удостоен премии в качестве признания за свою благотворительную деятельность, за то, что он служил источником вдохновения для жителей Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии.
Церемония награждения состоится 18 июля.
41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек погибли при крушении вертолёта, которое произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.
Ранее сообщалось, что церемония включения Брайанта в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита перенесена на 2021 год.