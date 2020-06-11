Брайант посмертно стал лауреатом премии «Эмми»

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Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, который погиб в результате крушения вертолёта в январе, посмертно стал лауреатом премии «Эмми» за вклад в развитие Лос-Анджелеса.
Брайант посмертно стал лауреатом премии «Эмми»
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба Американской телевизионной академии, являющейся учредителем премии.

Отмечается, что Брайант будет удостоен премии в качестве признания за свою благотворительную деятельность, за то, что он служил источником вдохновения для жителей Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии.

Церемония награждения состоится 18 июля.

41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек погибли при крушении вертолёта, которое произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что церемония включения Брайанта в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита перенесена на 2021 год.

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