Брайант посмертно стал лауреатом премии «Эмми»

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, который погиб в результате крушения вертолёта в январе, посмертно стал лауреатом премии «Эмми» за вклад в развитие Лос-Анджелеса.

Об этом сообщает пресс-служба Американской телевизионной академии, являющейся учредителем премии.

Отмечается, что Брайант будет удостоен премии в качестве признания за свою благотворительную деятельность, за то, что он служил источником вдохновения для жителей Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии.

Церемония награждения состоится 18 июля.

41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек погибли при крушении вертолёта, которое произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что церемония включения Брайанта в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита перенесена на 2021 год.