ФИФА разрешила футболистам выступать за три клуба в течение сезона

Международная федерация футбола (ФИФА) временно разрешила игрокам выступать за три клуба в течение одного сезона.

«Во избежание каких-либо опасений, связанных с возможной безработицей у игроков, футболистам разрешается регистрироваться в трёх клубах, и им даётся право выступать в официальных играх за три клуба по ходу одного сезона», — говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

Отмечается, что такое нововведение будет действовать в концовке сезона-2019/20 и сезоне-2020/21.

Ранее сообщалось, что ФИФА достигла прогресса по новому международному календарю.