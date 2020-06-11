ФИФА разрешила футболистам выступать за три клуба в течение сезона

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Международная федерация футбола (ФИФА) временно разрешила игрокам выступать за три клуба в течение одного сезона.
ФИФА разрешила футболистам выступать за три клуба в течение сезона
  • РИА Новости

«Во избежание каких-либо опасений, связанных с возможной безработицей у игроков, футболистам разрешается регистрироваться в трёх клубах, и им даётся право выступать в официальных играх за три клуба по ходу одного сезона», — говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

Отмечается, что такое нововведение будет действовать в концовке сезона-2019/20 и сезоне-2020/21.

Ранее сообщалось, что ФИФА достигла прогресса по новому международному календарю.

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