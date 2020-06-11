Определились даты ралли «Дакар» в 2021 году

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Ралли-рейд «Дакар» состоится 3—15 января 2021 года в Саудовской Аравии.
Определились даты ралли «Дакар» в 2021 году
  • Reuters

Как сообщается на официальном сайте гонки, старт и финиш предусмотрен в Джидде. При этом точный маршрут соревнований пока не раскрывается. Известно, что с прошлогодним он будет совпадать не более чем на 50—80 км.

Кроме того, на ралли ожидается дебют новой категории «Классика» для джипов и грузовиков, выпущенных в 1980—1990 годах. Регистрация на состязания открывается 15 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что Михаэлю Шумахеру проведут операцию по пересадке стволовых клеток.

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