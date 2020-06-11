Борцы рассказали о Лиге боевого самбо

Состоялась онлайн-конференция Лиги боевого самбо (ЛБС), посвящённая организации профессиональных клубов по этому виду спорта в городах России.

Во время мероприятия было объявлено, что Всероссийская федерация самбо (ВФС) и медиагруппа «Красный квадрат» готовят к показу цикл видеолекций по истории развития самбо. В проекте примут участие ветераны спорта и действующие борцы. Участники конференции обсудили итоги прошедшего I чемпионата ЛБС в Сочи, а также правила соревнований, форму спортсменов и судей, формат поединков, организацию профессиональных клубов боевого самбо и проект контрактов со спортсменами и их менеджерами.

«Одно из главных событий начала 2020 года — создание Лиги боевого самбо. Лига создана как профессиональная спортивная организация, которая в первую очередь служит для продвижения национального единоборства и российских спортсменов на международной арене. Лига становится платформой для развития способностей молодых самбистов», — заявил президент ВФС Сергей Елисеев.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов предложил болельщикам оценить своего следующего соперника.