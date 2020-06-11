Агент: в «Спартаке» только ленивый не тянет деньги Федуна

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Агент Алексей Сафонов выразил мнение, что руководители «Спартака» пользуются доверием владельца клуба Леонида Федуна для собственной наживы.
Агент: в «Спартаке» только ленивый не тянет деньги Федуна
  • РИА Новости

«Короля делает свита. Кроме Смоленцева и того периода, когда генеральным директором был Валерий Карпин, все остальные просто наживались на Федуне. У них была цель набить свои карманы, ими двигала банальная жажда наживы. Ещё одно исключение — это Жирков, когда «Спартак» как раз стал чемпионом. После этого результата его стали душить, он плюнул на всё и ушёл. А так я сталкивался со «Спартаком» по многим поводам, с тем же Ломовицким. Скажу так: в «Спартаке» только ленивый не тянет деньги Федуна. Понятно, что нехорошо воровать. Но если Федун молчит, значит его всё устраивает. Я уверен, что в серьёзных клубах по-другому работают», — цитирует Сафонова сайт телекомпании «Новый век». 

Ранее бразильский журналист рассказал о качествах футболиста Пикачу, которым интересуется «Спартак».

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