Призёру ОИ Махову грозит двухлетняя дисквалификация за допинг

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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2012 по вольной борьбе Билял Махов может получить двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Призёру ОИ Махову грозит двухлетняя дисквалификация за допинг
  • РИА Новости

«Когда ко мне приехали допинг-офицеры, я только прибыл из Германии после операции. Мне кололи много разных гормональных препаратов. Я халатно отнёсся к этому вопросу, не уделил этому должного внимания, где нужно, не заявился. Сейчас идут разбирательства. Комиссия уже будет решать, насколько у меня был умысел, собирался ли я нечестно воспользоваться ситуацией. У меня была операция на спине, на шее и на колене, мне кололи гормональные препараты для восстановления хрящевой ткани. Сейчас собираю полный пакет документов, что делал, как лечил. В любом случае взыскания будут. Статья подразумевает как минимум двухлетнюю дисквалификацию», — цитирует Махова ТАСС. 

Россиянин также является трёхкратным чемпионом мира и победителем первенства Европы в весовой категории до 120 кг.

Ранее МОК утвердил аннулирование результата женской сборной России по хоккею на ОИ-2014.

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