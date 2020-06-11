Призёру ОИ Махову грозит двухлетняя дисквалификация за допинг

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2012 по вольной борьбе Билял Махов может получить двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Когда ко мне приехали допинг-офицеры, я только прибыл из Германии после операции. Мне кололи много разных гормональных препаратов. Я халатно отнёсся к этому вопросу, не уделил этому должного внимания, где нужно, не заявился. Сейчас идут разбирательства. Комиссия уже будет решать, насколько у меня был умысел, собирался ли я нечестно воспользоваться ситуацией. У меня была операция на спине, на шее и на колене, мне кололи гормональные препараты для восстановления хрящевой ткани. Сейчас собираю полный пакет документов, что делал, как лечил. В любом случае взыскания будут. Статья подразумевает как минимум двухлетнюю дисквалификацию», — цитирует Махова ТАСС.

Россиянин также является трёхкратным чемпионом мира и победителем первенства Европы в весовой категории до 120 кг.

Ранее МОК утвердил аннулирование результата женской сборной России по хоккею на ОИ-2014.