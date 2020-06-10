МОК утвердил аннулирование результата женской сборной России по хоккею на ОИ-2014

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил аннулирование результата женской сборной России по хоккею на Играх 2014 года в Сочи.

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Прежде комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх российских хоккеисток: Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву, Галину Скибу, Татьяну Бурину и Анну Щукину. Однако после обжалования в CAS Лебедева, Пашкевич, Бурина, Щукина и Смоленцева были полностью оправданы, а апелляции Скибы, Шибановой и Дюбанок были удовлетворены частично, таким образом, они были исключены из результатов Игр-2014, что и повлекло исключение всей команды, занявшей тогда шестое место.

Ранее в CAS объяснили перенос на ноябрь слушаний дела РУСАДА и WADA.