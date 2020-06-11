Бразильский журналист рассказал о качествах футболиста Пикачу, которым интересуется «Спартак»
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«Яго Пикачу — крайне разносторонний, с большим опытом. Он много забивает, несмотря на позицию правого защитника, на разных позициях может сыграть. При атаке полезнее, чем при обороне. Любит делать диагонали. Хорош в понимании тактических нюансов, перемещений на поле. Хорошо исполняет пенальти и штрафные. В прошлом сезоне он был лучшим бомбардиром команды — восемь голов забил он и форвард Макарони», — цитирует Диаса «Чемпионат».
Также журналист добавил, что Гуга, другой бразилец, которым интересуется московский «Спартак», является молодым игроком, не имеющим опыта на высоком уровне.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к бразильскому футболисту Пикачу.