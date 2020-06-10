Хэмилтон о первых заездах на болиде «Формулы-1» после карантина: я сразу почувствовал себя уверенно

Шестикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от возвращения за руль гоночного болида после паузы из-за пандемии коронавируса.

«Когда после перерыва вы в первый раз выезжаете из боксов, слышите этот звук — ощущения всегда новые и свежие, сколько лет вы бы этим ни занимались. Да, это старая машина, но она великолепна, мы выполнили насыщенную программу. У меня не возникло ощущений, что я слишком давно не садился за руль. Всякий раз после большого перерыва вы спрашиваете себя: сможете ли вы пилотировать как прежде, но я сразу почувствовал себя уверенно. Я в хорошей форме и готов к борьбе», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.

Команда Mercedes провела двухдневные тесты в Сильверстоуне на болидах 2018 года для отработки необходимых процедур и протоколов безопасности, которые будут действовать на первых этапах сезона.

Ранее «Формула-1» назвала первые восемь гонок сезона-2020.