Клуб НХЛ «Вашингтон» объявил о возобновлении индивидуальных тренировок

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» объявил о скором возобновление индивидуальных тренировок на базе команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, тренировочная база будет открыта с 11 июня и игроки на добровольной основе смогут приступить занятиям как на льду, так и в тренажёрном зале.

Отмечается, что хоккеисты будут разделены на небольшие группы, не более шести человек в каждой.

В составе «Вашингтона» — пять россиян: форварды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.

НХЛ, как и большая часть спортивных соревнований в мире, была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее НХЛ объявила формат проведения серий плей-офф Кубка Стэнли и порядок посева команд.