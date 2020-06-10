Глава МОК разочарован последними скандалами в тяжёлой атлетике
- РИА Новости
«Я очень разочарован и шокирован новостями из федерации. Шокирован докладами, которые поступали из разных источников. Мы уже выразили нашу обеспокоенность и высказали желание сотрудничать с новым руководством, чтобы эта федерация была чистой. Мы готовы со своей стороны предложить любую помощь», — приводит слова Баха ТАСС.
Ранее Макларен, известный по делу о допинге в российском спорте, представил доклад о деятельности IWF.