Глава МОК разочарован последними скандалами в тяжёлой атлетике

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на ситуацию вокруг итогов расследования комиссии Ричарда Макларена в отношении Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

«Я очень разочарован и шокирован новостями из федерации. Шокирован докладами, которые поступали из разных источников. Мы уже выразили нашу обеспокоенность и высказали желание сотрудничать с новым руководством, чтобы эта федерация была чистой. Мы готовы со своей стороны предложить любую помощь», — приводит слова Баха ТАСС.

Ранее Макларен, известный по делу о допинге в российском спорте, представил доклад о деятельности IWF.