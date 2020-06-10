Легкоатлеты Ласицкене, Шубенков и Сидорова обеспокоены положением дел в ВФЛА

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова выступили с совместным заявлением, адресованным Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), призвав организацию озвучить реальное положение дел по обеспечению возможности для выступления в международных соревнованиях.

«Последние интервью руководства ВФЛА, появившиеся в СМИ, вызывают у нас крайнюю обеспокоенность. За три недели до дедлайна, который установила World Athletics, создается ощущение, что российские легкоатлеты снова пропустят не только предстоящий летний международный сезон, но и Олимпийские игры в Токио. Мы просим нынешнее руководство федерации в разумные сроки открыто озвучить реальное положение дел по обеспечению возможности спортсменов выступать на международной арене и чёткий план по выходу из кризиса», — написало в своём Instagram Ласицкене.

В заявлении отмечается, что невыполнение взятых ВФЛА на себя обязательств приведёт к окончательному исключению россиян из World Athletics, а спортсмены не хотят рисковать карьерой и надеются, что ВФЛА найдёт выход из ситуации и атлетам не придётся обращаться в вышестоящие инстанции.

«С уважением, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене», — подписали спортсмены своё заявление.

Из-за приостановки членства ВФЛА в World Atheltics российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а только в нейтральном статусе.

Ранее Шубенков прокомментировал решение ВФЛА оплатить взносы за получение нейтрального статуса призёрам международных соревнований.