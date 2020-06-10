Девушка хоккеиста НХЛ Сергачёва рассказала об инциденте в баре с Ефремовым

Елизавета Федотова, девушка защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва, рассказала о случае в баре, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов.

«Как-то в баре в Москве видели этого человека пьяным в стельку, он обращался к бармену со словами вроде: «Эй ты, рыжий». И дальше ещё что-то нетактичное», — написала Федотова в своём Telegram-канале.

По её словам, судя по поведению Ефремова в той ситуации, она уже сформировала своё мнение об актёре.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы взяла на контроль работу должностных лиц, ответственных за выполнение актёром Михаилом Ефремовым требований домашнего ареста.