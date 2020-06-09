Волков вылетел в США на бой с Блэйдсом

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Российский боец UFC Александр Волков сообщил, что вылетел в США на поединок с американцем Кёртисом Блэйдсом.
Волков вылетел в США на бой с Блэйдсом
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Друзья, вести с полей. Мы прошли все контроли, вылетаем через некоторое время в Америку. Ждите боя 20 июня. Думаю, всё будет хорошо», — рассказал Волков в своём Instagram.

Бой Блэйдс — Волков состоится 20 июня в Лас-Вегасе и станет главным событием турнира UFC Fight Night 173. В активе 31-летнего россиянина 31 победа и семь поражений в ММА, тогда как в послужном списке 29-летнего Блэйдса 13 побед и два поражения, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Волков заявил, что уверен в своей победе над Блэйдсом.

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