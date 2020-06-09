Кержаков назвал фаворита полуфинала КР по футболу «Зенит» — «Спартак»

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Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков ответил, кого считает фаворитом полуфинального матча Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
Кержаков назвал фаворита полуфинала КР по футболу «Зенит» — «Спартак»
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Думаю, все отнесутся к решению провести игру в Санкт-Петербурге достаточно лояльно. Всё-таки команды находятся в равных условиях, а на трибунах будет не так много болельщиков, чтобы говорить о факторе 12-го игрока. Думаю, он и в матче между «Зенитом» и «Спартаком» не сыграет решающей роли. Тем не менее считаю петербуржцев фаворитами. Я и до того считал, что у них больше шансов на победу. Здесь не важно, где пройдёт матч», — сказал Кержаков в интервью RT.

Ранее Кержаков оценил решение провести матч Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

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