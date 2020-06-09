Спортсмена отстранили на 20 лет за жестокое обращение с лошадью

Международная федерация конного спорта (FEI) дисквалифицировала спортсмена из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдул-Азиза аль-Касими на 20 лет за жестокое обращение с лошадью.

Как информирует Inside the Games, Международная федерация конного спорта отстранила известного спортсмена из ОАЭ Аль-Касими на 20 лет за то, что он жестоко обращался с лошадью.

Как стало известно, скакуну вводили запрещённое обезболивающее, которое увеличивало риск получения животным серьёзных повреждений. В результате в 2016 году лошадь получила перелом конечности и была усыплена.

При этом сторона аль-Касими настаивала, что данный препарат использовался в процессе эвтаназии, но обвинению удалось доказать, что средство было введено ещё во время выступлений.

Помимо длительной дисквалификации, атлета обязали заплатить штраф в размере €29,5 тыс.

Ранее ряд тренеров и ветеринаров обвиняются в участии в допинговой схеме в американском конном спорте.