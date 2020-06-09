СМИ: Вдова Брайанта намерена взыскать сотни миллионов долларов с виновных в смерти мужа
- Reuters
Как сообщает Clutch Points, Ванесса Брайант намерена подать иск к Island Express Helicopters Inc., услугами которой пользовался её муж. Отмечается, что баскетболист и его дочь погибли, когда находились на борту судна данной вертолётной компании.
Сообщается, что претензии вдовы Брайанта состоят в том, что компания не смогла проверить погодные условия перед вылетом, а сам пилот не обратил на это внимания и всё равно решил совершить перелёт.
По данным издания, вдова спортсмена намерена получить сотни миллионов долларов.
Ранее стало известно, что церемония включения новых членов в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), на которой в него должен был быть посмертно введён легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.