СМИ: Вдова Брайанта намерена взыскать сотни миллионов долларов с виновных в смерти мужа

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Ванесса Брайант, вдова пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, намерена подать иск к вертолётной компании Island Express Helicopters Inc.
СМИ: Вдова Брайанта намерена взыскать сотни миллионов долларов с виновных в смерти мужа
  • Reuters

Как сообщает Clutch Points, Ванесса Брайант намерена подать иск к Island Express Helicopters Inc., услугами которой пользовался её муж. Отмечается, что баскетболист и его дочь погибли, когда находились на борту судна данной вертолётной компании.

Сообщается, что претензии вдовы Брайанта состоят в том, что компания не смогла проверить погодные условия перед вылетом, а сам пилот не обратил на это внимания и всё равно решил совершить перелёт.

По данным издания, вдова спортсмена намерена получить сотни миллионов долларов.

Ранее стало известно, что церемония включения новых членов в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), на которой в него должен был быть посмертно введён легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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