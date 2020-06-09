Менеджер ответил, когда Нурмагомедов может провести следующий бой

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Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, когда российский спортсмен может вернуться в октагон.
Менеджер ответил, когда Нурмагомедов может провести следующий бой
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«У нас есть ориентировочный месяц — это сентябрь. Место боя и точная дата пока не сообщались», — цитирует Магомедова ТАСС.

По словам менеджера российского спортсмена, в настоящий момент «всё находится в подвешенном состоянии», так как руководство Абсолютного бойцовского чемпионата ещё не составило календарь шоу на ближайшие месяцы. В связи с этим, команда Нурмагомедова не знает точной даты будущего поединка.

Ранее Магомедов прокомментировал решение экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора завершить карьеру.

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