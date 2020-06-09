Юрист Черчесова: если он придёт в «Спартак», то для победы в Лиге чемпионов

Алан Агузаров, юрист главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, ответил на вопрос о возможном возвращении специалиста в московский «Спартак».

«Спартак» не может быть для Черчесова обычным клубом. Хотя бы учитывая количество лет, проведённых там в статусе игрока и тренера. Но сейчас его мысли только о сборной. Если же когда-нибудь он и придёт в «Спартак», то, думаю, не для того, чтобы стать первым в России, а чтобы выиграть Лигу чемпионов», — цитирует Агузарова «Спорт-Экспресс».

Агузаров выразил уверенность, что Черчесов хочет добиться победы именно в ЛЧ, если когда-нибудь перестанет работать со сборной.

Черчесов тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год.

Ранее Джордан Ларссон заявил, что «Спартак» постарается попасть в еврокубки.