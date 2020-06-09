Бывший футболист НФЛ застрелен в США

Бывший ресивер клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Ингленд Пэтриотс» Дональд Колдуэлл был убит в Тампе.

Об этом сообщается на официальной странице «Пэтриотс» в социальной сети Twitter.

Отмечается, что бывший ресивер футбольной команды направлялся на свидание, когда получил два огнестрельных ранения в результате нападения. Колдуэлл скончался по пути в больницу.

Колдуэлл известен по выступлениям за «Лос-Анджелес Чарджерс», «Вашингтон Редскинс» и «Сент-Луис Рэмс». За «Нью-Ингленд Пэтриотс» он выступал в 2006 году.

Ранее сообщалось, что бывший баскетболист и тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Буллетс» Уэс Анселд ушёл из жизни в 74 года.