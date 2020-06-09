Бывший футболист НФЛ застрелен в США
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Об этом сообщается на официальной странице «Пэтриотс» в социальной сети Twitter.
Отмечается, что бывший ресивер футбольной команды направлялся на свидание, когда получил два огнестрельных ранения в результате нападения. Колдуэлл скончался по пути в больницу.
Колдуэлл известен по выступлениям за «Лос-Анджелес Чарджерс», «Вашингтон Редскинс» и «Сент-Луис Рэмс». За «Нью-Ингленд Пэтриотс» он выступал в 2006 году.
Ранее сообщалось, что бывший баскетболист и тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Буллетс» Уэс Анселд ушёл из жизни в 74 года.