Фьюри назвал себя величайшим бойцом в истории

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Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе Тайсон Фьюри назвал себя лучшим бойцом в истории.
Фьюри назвал себя величайшим бойцом в истории
  • © REUTERS/Steve Marcus

«За последнюю тысячу лет не было тяжеловеса, который мог бы справиться со мной и победить меня. Я — величайший боец, который когда-либо жил на Земле. И это ещё немного скромничаю. Я был рождён, чтобы биться. Сейчас дерусь на крупнейших мировых аренах, каждый раз показываю отличные выступления», — цитирует Фьюри BoxingScene.

На счету британца 30 побед в 31 поединке при одной ничьей.

Ранее Мейвезер предложил объявившему о завершении карьеры Макгрегору провести второй бой.

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