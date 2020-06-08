В ВЭБ опровергли слухи, что компания против подписания Вагнера Лава в ЦСКА

В компании ВЭБ прокомментировали информацию о том, что руководство корпорации выступает против перехода в ЦСКА бразильского нападающего Вагнера Лава.

«Подобные разговоры — не более чем фантазии. Как мы заявляли ранее, спортивная составляющая управления клубом остается за Евгением Гинером и его командой. Потому рекомендуем дождаться официального решения менеджмента ПФК ЦСКА», — цитирует пресс-службу ВЭБ.РФ «Чемпионат».

Ожидается, что 35-летний Вагнер Лав вернётся в ЦСКА. За армейцев он выступал с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 годах нападающий уходил в аренду в бразильские клубы.

Ранее сообщалось, что переход Вагнера Лава в ЦСКА под угрозой.