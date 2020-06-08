Источник: переход Вагнера Лава в ЦСКА под угрозой

Сделка по возвращению бразильского форварда Вагнера Лава в ЦСКА может не состояться и находится на грани срыва.

«Главным фактором, который может помешать трансферу, является мнение фактических боссов клуба из госкорпорации ВЭБ.РФ. Вагнеру Лаву на днях (11 июня) исполнится 36 лет. Чиновники ВЭБ не видят смысла вкладывать в завершающего карьеру игрока немалые по нынешним меркам деньги. Несмотря на статус свободного агента, бразильцу причитается солидная зарплата, которая по разным оценкам варьируется от $500 до $800 тыс., обещан подписной бонус и премиальные за различные достижения», — пишет Telegram-канал Sport_inside.

Ранее сообщалось, что новый клуб Вагнера Лава должны объявить 9 июня в два часа ночи.