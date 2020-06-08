Повторное тестирование на коронавирус в «Тамбове» не выявило заболевших

Среди футболистов, тренерского штаба и персонала «Тамбова» не выявлено заболевших коронавирусом.

8 июня «Тамбов» получил результаты повторного тестирования на коронавирус всех членов клуба. Как и по итогам первых анализов, сданных две недели назад, все тесты показали отрицательные результаты, сообщил «Спорт-Экпрессу» спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

Чемпионат Российской премьер-лиги, прерванный из-за коронавируса, возобновится 19 июня.

Ранее сообщалось, что Хёведес расторгнет контракт с «Локомотивом» из-за ситуации с СOVID-19 в России.