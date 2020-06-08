Повторное тестирование на коронавирус в «Тамбове» не выявило заболевших
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- РИА Новости
8 июня «Тамбов» получил результаты повторного тестирования на коронавирус всех членов клуба. Как и по итогам первых анализов, сданных две недели назад, все тесты показали отрицательные результаты, сообщил «Спорт-Экпрессу» спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.
Чемпионат Российской премьер-лиги, прерванный из-за коронавируса, возобновится 19 июня.
Ранее сообщалось, что Хёведес расторгнет контракт с «Локомотивом» из-за ситуации с СOVID-19 в России.