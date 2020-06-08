В ФИФА сообщили, кто примет решение о заявке Вагнера в ЦСКА

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В Международной федерации футбола (ФИФА) рассказали, кто будет принимать окончательное решение о заявке Вагнера Лава в случае возвращения бразильца в ЦСКА.
В ФИФА сообщили, кто примет решение о заявке Вагнера в ЦСКА
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Обращаем внимание, что право заявлять игроков на оставшуюся часть сезона полностью принадлежит национальным федерациям. Поэтому окончательное решение будет за Российским футбольным союзом», — приводит слова пресс-службы ФИФА РИА Новости.

5 мая Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом». 

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее Нобель Арустамян заявил, что Вагнер будет играть за ЦСКА только со следующего сезона.

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