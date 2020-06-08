Тарпищев: Курникова была настоящим брендом России и олицетворяла собой страну

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что вклад Анны Курниковой в популяризацию тенниса неоценим.
Тарпищев: Курникова была настоящим брендом России и олицетворяла собой страну
  • Reuters

«Курникова — первый человек в спорте, который сделал сумасшедший пиар для России. Она олицетворяла собой страну. Она стала настоящим брендом России в положительном смысле. Её любили во всём мире, на неё равнялись. Она была ярким лицом России», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Он отметил, что Курникова становилась первой ракеткой мира в парном разряде и доходила до полуфинала Уимблдона, а на её матчи шли так же, как на Марата Сафина или Марию Шарапову.

«По упоминанию имени Курникова была первой среди всех наших спортсменов. Её вклад в российский теннис неоценим, как и вклад в популяризацию тенниса и спорта в мире», — подчеркнул Тарпищев.

Курникова дважды становилась победительницей Australian Open в парном разряде, а также доходила до финала «Ролан Гаррос».

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