Рублёв заявил, что не ставит никаких задач на теннисном турнире в Белграде

Российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что не ставит никаких задач на выставочном турнире в Белграде.

«Задач не ставлю вообще никаких. Просто хочу потренироваться, поиграть хорошие матчи против сильных игроков. После долгой паузы это именно то, чего не хватает. И хорошо, что есть такая возможность — в тренировочном формате поиграть против хороших теннисистов. Думаю, что эмоции будут переполнять и будет облегчение, что наконец всё наладилось», — цитирует Рублёва ТАСС.

Недавно россиянин вернулся к тренировкам на корте после самоизоляции.

WTA и АТР отменили все турниры до 31 июля. Также из-за пандемии был отменён Уимблдон.

Ранее Рублёв заявил, что был доволен своими тренировками в самоизоляции.