В РФС рассказали, как будет приниматься решение о месте проведения матча «Зенит» — «Спартак»

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Заместитель генерального секретаря, директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, каким образом будет принято решение о месте проведения полуфинального матча Кубка России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
В РФС рассказали, как будет приниматься решение о месте проведения матча «Зенит» — «Спартак»
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«Будем исходить из большого количества элементов. Когда будем принимать решение, будем учитывать эпидемиологическую обстановку, которая будет существовать в тот момент в регионах, будем учитывать положения регламентов, практику. Решение будет приниматься бюро исполкома РФС», — сказал Митрофанов в эфире радио «Маяк».

Изначально ожидалось, что хозяином полуфинала станет «Зенит», но, как оказалось, после изменения регламента Кубка России в нём отсутствует метод определения хозяина поля на стадии полуфинала турнира. 

На стадии 1/4 финала «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» (2:1 ДВ), а «Спартак» в столичном дерби одолел ЦСКА (3:2 ДВ). 

Ранее в РФС заявили о намерении провести ребрендинг организации.

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