Футболист «Манчестер Сити» Стерлинг: на данный момент расизм является единственной болезнью

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг считает, что расизм является единственной болезнью, которая действительно беспокоит людей на данный момент.

«Я знаю, что это может прозвучать немного глупо, но сейчас единственной болезнью является расизм, с которым мы боремся. Это самое важное в данный момент, потому что это происходит годами. Как и в случае пандемии, мы хотим найти решение, чтобы остановить это», — цитирует Стерлинга The Guardian.

Он также отметил, что множество протестующих пытаются восстановить справедливость и борются за своё дело. По его мнению, люди устали от расизма и готовы к переменам.

«Нам нужно реально осуществить изменения и выделить места, которые действительно нуждаются в изменениях. И это то, что я буду продолжать делать — разжигать эти дебаты и заставлять людей в моей сфере смотреть на себя и думать, что они могут сделать, чтобы дать всем равные шансы в этой стране», — добавил Стерлинг.

25 мая в американском Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд умер в результате действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США. Кроме того, протесты против расизма прошли в некоторых странах Европы.

Ранее легенда НБА Майкл Джордан заявил, что общество должно стать лучше в вопросе расовых отношений.