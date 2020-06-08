Футболист «Манчестер Сити» Стерлинг: на данный момент расизм является единственной болезнью

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Полузащитник английского «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг считает, что расизм является единственной болезнью, которая действительно беспокоит людей на данный момент.
Футболист «Манчестер Сити» Стерлинг: на данный момент расизм является единственной болезнью
  • © Reuters

«Я знаю, что это может прозвучать немного глупо, но сейчас единственной болезнью является расизм, с которым мы боремся. Это самое важное в данный момент, потому что это происходит годами. Как и в случае пандемии, мы хотим найти решение, чтобы остановить это», — цитирует Стерлинга The Guardian.

Он также отметил, что множество протестующих пытаются восстановить справедливость и борются за своё дело. По его мнению, люди устали от расизма и готовы к переменам.

«Нам нужно реально осуществить изменения и выделить места, которые действительно нуждаются в изменениях. И это то, что я буду продолжать делать — разжигать эти дебаты и заставлять людей в моей сфере смотреть на себя и думать, что они могут сделать, чтобы дать всем равные шансы в этой стране», — добавил Стерлинг.

25 мая в американском Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд умер в результате действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США. Кроме того, протесты против расизма прошли в некоторых странах Европы.

Ранее легенда НБА Майкл Джордан заявил, что общество должно стать лучше в вопросе расовых отношений.

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