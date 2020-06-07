Отменён ЧМ по летнему биатлону

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Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отменить чемпионат мира по летнему биатлону в 2020 году.
Отменён ЧМ по летнему биатлону
  • © РИА Новости / Андрей Аносов/СБР
  • РИА Новости

«С большой грустью нам пришлось отменить летний чемпионат мира по биатлону. Мы полностью принимаем и поддерживаем решение оргкомитета в Рупольдинге и немецкой федерации лыжного спорта об отказе от проведения соревнований. Мы стремимся проводить честные и безопасные соревнования, но с учётом проблем и неопределённости, вызванных COVID-19, было решено, что проведение мероприятия в этом году невозможно. Мы с нетерпением ждём возвращения летнего чемпионата мира по биатлону в 2021 году в Нове-Место», — сказал глава IBU Олле Далин.

Летний ЧМ должен был состояться в немецком Рупольдинге с 19 по 23 августа. Правительство Германии отменило все массовые мероприятия в стране до 31 августа в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 

Ранее Драчёв отказался обсуждать вопрос выборов главы СБР.

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