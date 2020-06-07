Вартанян: как только Макгрегор получит нужную сумму, сразу объявит о возвращении

Бывший временный чемпион лиги ACА Эдуард Вартанян поделился мыслями о решении экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора завершить карьеру.

«Конор просто балуется и играет. Уверен на 100%, что он вернётся. Как только получит нужную сумму, сразу объявит о возвращении. Через сколько это произойдёт? Ну, как только в Ирландии границы откроют. Он же на карантине всем вызовы бросал. Гэтжи предположил, что Макгрегор перебрал с виски? Всё возможно», — сказал Вартанян «Чемпионату».

Макгрегор объявил о завершении карьеры уже в третий раз.

Ранее Макгрегор объяснил, почему решил завершить карьеру.