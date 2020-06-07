СМИ: «Химки» интересуются вторым номером драфта НБА Уильямсом

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» может подписать контракт с форвардом турецкого «Фенербахче» Дерриком Уильямсом.

Как сообщает Gazzetta.gr, американец в скором времени покинет «Фенербахче» в связи с окончанием контракта и финансовыми трудностями стамбульского клуба.

Отмечается, что, помимо «Химок», в его подписании заинтересован итальянский «Милан».

29-летний баскетболист играет в Европе с 2018 года. Он был выбран на драфте НБА 2011 года под общим вторым номером клубом «Миннесота Тимбервулвз». Он также выступал за «Сакраменто Кингз», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее сообщалось, что Фридзон покинул «Локомотив-Кубань».