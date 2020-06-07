СМИ: «Химки» интересуются вторым номером драфта НБА Уильямсом

Короткая ссылка
Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» может подписать контракт с форвардом турецкого «Фенербахче» Дерриком Уильямсом.
СМИ: «Химки» интересуются вторым номером драфта НБА Уильямсом
  • @dwxxiii
  • Instagram

Как сообщает Gazzetta.gr, американец в скором времени покинет «Фенербахче» в связи с окончанием контракта и финансовыми трудностями стамбульского клуба.

Отмечается, что, помимо «Химок», в его подписании заинтересован итальянский «Милан».

29-летний баскетболист играет в Европе с 2018 года. Он был выбран на драфте НБА 2011 года под общим вторым номером клубом «Миннесота Тимбервулвз». Он также выступал за «Сакраменто Кингз», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее сообщалось, что Фридзон покинул «Локомотив-Кубань».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить