Фридзон расстался с «Локомотивом-Кубанью»

Капитан сборной России и «Локомотива-Кубани» Виталий Фридзон покинул клуб после завершения двухлетнего контракта.

По словам 34-летнего баскетболиста, это были «два замечательных сезона» в его карьере.

«Конечно, жаль, что не выиграли трофеев, хотя команда в этом сезоне была на ходу и мы были близки к тому, чтобы добиться нужных результатов. В «Локомотиве» профессионально отлажены все процессы, созданы все необходимые условия, так что я верю, что у «Локо» ещё всё впереди», — приводит слова Фридзона официальный сайт клуба.

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