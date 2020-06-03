Фридзон расстался с «Локомотивом-Кубанью»

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Капитан сборной России и «Локомотива-Кубани» Виталий Фридзон покинул клуб после завершения двухлетнего контракта.
Фридзон расстался с «Локомотивом-Кубанью»
  • РИА Новости

По словам 34-летнего баскетболиста, это были «два замечательных сезона» в его карьере.

«Конечно, жаль, что не выиграли трофеев, хотя команда в этом сезоне была на ходу и мы были близки к тому, чтобы добиться нужных результатов. В «Локомотиве» профессионально отлажены все процессы, созданы все необходимые условия, так что я верю, что у «Локо» ещё всё впереди», — приводит слова Фридзона официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Кайл Хайнс попрощался с ЦСКА.

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